Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 22:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Политика
Военный эксперт пояснил, как экстремисты могут захватить буровую вышку РФ в Арктике
21:57
Политика
Алиев назвал заявление Байдена о геноциде армян исторической ошибкой
21:38
Весь мир
Курс на региональное сотрудничество: как Танзания планирует развивать экономику
21:32
Наука
«Хаббл» прислал на Землю фото звезды на грани разрушения
21:32
Общество
Какие опасности подстерегают животных в зоопарках
21:26
Весь мир
Шестнадцать жителей ЦАР стали жертвами установленных боевиками мин за последний месяц
21:19
Весь мир
Губернатор столицы ДРК запретил демонстрации с требованием вывести миротворцев ООН
21:10
Весь мир
Кения и ДРК подписали договор об использовании порта Момбаса
21:10
Шоу-бизнес
Елена Проклова содержит никогда не работавшую 26-летнюю дочь
21:08
Общество
Под Калининградом дети гуляют среди неубранных застройщиком отходов
21:08
Шоу-бизнес
Проклова рассказала, как потеряла сознание из-за перелома копчика
21:02
Общество
На фестивале современного творчества в Крыму участники по-новому сшивают земной шарик
21:01
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой попала в больницу
21:00
Шоу-бизнес
Пережившая в детстве сексуальное насилие Проклова рассказала о страхе перед мужчинами
21:00
Видео
«Милонов-шоу»: Вадим Манукян о покушении на Лукашенко и истериках Навального
21:00
Россия
Испытание туристами: Крым ждет более миллиона человек только на майские праздники
20:59
Общество
Сын Евгения Мартынова повзрослел и теперь как две капли воды похож на отца
20:59
Весь мир
Кенийцы выступили против выдачи новых кредитов МВФ правительству республики
20:58
Технологии
Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на 17 октября
20:54
Экономика
Одна деталь делает бесполезными попытки Польши противостоять «СП-2»
Все новости

Политолог из США объяснил смысл предупреждения Путина о пересечении Западом красных линий

Политика
Политолог из США объяснил смысл предупреждения Путина о пересечении Западом красных линий
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 24 апреля. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предупредил Запад о недопустимости пересечения красных линий, и это не просто слова, уверен политолог из США Саймс.

Западные эксперты после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию начали выяснять, в чем смысл предупреждений о недопустимости перехода красных линий, за которые лучше не заходить, и где они находятся. Политолог из США Дмитрий Саймс в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале назвал эти рассуждения искусственными, поскольку никто сразу не начнет наносить удары.

«Если условные английские корабли будут приближаться к Керченскому мосту, то, конечно, перед тем, как что-то сделать, Москва предпримет консультации и сделает заявления, а над английскими судами появятся российские военные самолеты», — объяснил эксперт.

Саймс выразил уверенность, что подобных предупреждений вполне хватит любому здравомыслящему западному политику. Он отметил, что на Западе знают возможности российских вооруженных сил, чтобы вести себя разумно. России же осталось только, по убеждению американского политолога, продемонстрировать решимость никому не позволять переходить обозначенные красные линии, т.е. что все сказанное о них — это не просто слова.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, где, по его мнению, находятся эти красные линии. К ним отнес границы России и линию соприкосновения в Донбассе. Также он считает красными линиями антироссийские санкции и запрет на использование государственной символики российскими спортсменами.

послание федеральному собранию саймс Красные линии
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 331236 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 145024 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 134501 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 101833 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 85344 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Политика / Политолог из США объяснил смысл предупреждения Путина о пересечении Западом красных линий
Рейтинг@Mail.ru