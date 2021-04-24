Политолог из США объяснил смысл предупреждения Путина о пересечении Западом красных линий

Москва, 24 апреля. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предупредил Запад о недопустимости пересечения красных линий, и это не просто слова, уверен политолог из США Саймс.

Западные эксперты после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию начали выяснять, в чем смысл предупреждений о недопустимости перехода красных линий, за которые лучше не заходить, и где они находятся. Политолог из США Дмитрий Саймс в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале назвал эти рассуждения искусственными, поскольку никто сразу не начнет наносить удары.

«Если условные английские корабли будут приближаться к Керченскому мосту, то, конечно, перед тем, как что-то сделать, Москва предпримет консультации и сделает заявления, а над английскими судами появятся российские военные самолеты», — объяснил эксперт.

Саймс выразил уверенность, что подобных предупреждений вполне хватит любому здравомыслящему западному политику. Он отметил, что на Западе знают возможности российских вооруженных сил, чтобы вести себя разумно. России же осталось только, по убеждению американского политолога, продемонстрировать решимость никому не позволять переходить обозначенные красные линии, т.е. что все сказанное о них — это не просто слова.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, где, по его мнению, находятся эти красные линии. К ним отнес границы России и линию соприкосновения в Донбассе. Также он считает красными линиями антироссийские санкции и запрет на использование государственной символики российскими спортсменами.