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Кенийцы выступили против выдачи новых кредитов МВФ правительству республики

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 21:21
Весь мир
Кенийцы выступили против выдачи новых кредитов МВФ правительству республики
Global Look Press  /  © Liu Jie / Xinhua

Найроби, 24 апреля. Жители Кении выступили против предоставления стране новых кредитов Международного валютного фонда (МВФ).

Граждане, обеспокоенные состоянием национальной экономики, заполонили гневными комментариями прямую трансляцию передачи МВФ в Facebook с участием директора-распорядителя организации Кристалины Георгиевой и исполнительного секретаря Комиссии ООН по изменению климата Кристианы Фигерес.

Кенийцы обвинили фонд в косвенном спонсировании коррупции в стране, поскольку МВФ продолжает одобрять все новые кредиты правительству африканской страны. Предыдущие, по мнению граждан страны, растрачены нецелевым образом.

Ранее жители африканского государства с помощью активности в социальных сетях не сумели убедить руководство МВФ отказаться от предоставления Найроби займа в размере 255,9 миллиардов шиллингов. Под распространяемой онлайн петицией подписалось более 185 000 граждан восточноафриканской страны.

За последние семь лет госдолг Кении вырос в три с лишним раза — с 1,79 до 7,25 триллионов шиллингов. При этом МВФ не выделяет средства без дополнительных условий, заключающихся в отмене различных форм государственного субсидирования социально значимых товаров и услуг.

Также под угрозой продажи за долги находится главный кенийский порт Момбаса. Ранее об этом подробно рассказывала международная редакция Федерального агентства новостей.

Кенийцы выступили против выдачи новых кредитов МВФ правительству республики
Федеральное агентство новостей  / 

африка мвф кения
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