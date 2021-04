Кенийцы выступили против выдачи новых кредитов МВФ правительству республики

Найроби, 24 апреля. Жители Кении выступили против предоставления стране новых кредитов Международного валютного фонда (МВФ).

Граждане, обеспокоенные состоянием национальной экономики, заполонили гневными комментариями прямую трансляцию передачи МВФ в Facebook с участием директора-распорядителя организации Кристалины Георгиевой и исполнительного секретаря Комиссии ООН по изменению климата Кристианы Фигерес.

Кенийцы обвинили фонд в косвенном спонсировании коррупции в стране, поскольку МВФ продолжает одобрять все новые кредиты правительству африканской страны. Предыдущие, по мнению граждан страны, растрачены нецелевым образом.

Ранее жители африканского государства с помощью активности в социальных сетях не сумели убедить руководство МВФ отказаться от предоставления Найроби займа в размере 255,9 миллиардов шиллингов. Под распространяемой онлайн петицией подписалось более 185 000 граждан восточноафриканской страны.

[BUSINESS] Kenya to get Sh255.9bn loan from IMF to fight COVID-19: NAIROBI, Kenya, Apr 3 - The International Monetary Fund has approved new three-year financing for Kenya valued at Sh255.9 billion to support the.. https://t.co/yBpjUDP0yu