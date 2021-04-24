Лукашенко пригрозил Зенковичу ответственностью за подготовку переворота

Минск, 24 апреля. Адвокат Юрий Зенкович «на всю катушку» ответит на подготовку государственного переворота в республике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко пообещал призвать Зенковича к ответственности за подготовку мятежа в Республике Беларусь. Речь идет о группе людей, которые планировали государственный переворот.

Президент ранее сообщил о задержании злоумышленников, которые готовили покушение на него и его детей. По мнению Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США.

Глава Белоруссии в субботу подтвердил, что готов подписать декрет о передаче власти Совбезу в экстренной ситуации. Такое решение политик принял давно.