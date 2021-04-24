Лера Кудрявцева купила квартиру в Петербурге площадью 135 кв. м ради побега от рутины

Москва, 24 апреля. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о покупке большой квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно корреспондентам программы «Ты не поверишь».

Площадь недвижимости, которой стала владеть артистка, составляет 135 квадратных метров. По словам ведущей на телеканале НТВ, квартира ей потребовалась, чтобы она в любой момент могла сбежать от рутины.

«Купила, чтобы была возможность куда-то от рутины уехать, хотя бы на пару дней», — честно рассказала Кудрявцева.

Обстановкой в помещении занимаются дизайнеры. В квартире все будет в классическом стиле, такой же царит у нее в подмосковном особняке, где журналистка живет вместе со своим супругом хоккеистом Игорем Макаровым и дочкой Марией.

О своем здоровье и нервах телеведущая задумалась после того, как несколько раз за пару месяцев оказалась в больнице. Последний раз Кудрявцеву увезла скорая прямо во время подготовки к съемкам программы на НТВ. Изначально медики подозревали у артистки инфаркт. Однако после тщательного осмотра выяснилось, что все дело в перенапряжении и отсутствии отдыха. Спустя несколько дней ведущая вновь вернулась на съемочную площадку.