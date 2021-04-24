ДТП с пятью пострадавшими произошло под Волгоградом

Волжский, 24 апреля. Пять человек получили травмы в результате ДТП с двумя легковушками в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дорожная авария произошла в Волжском на пересечении улиц 40 лет Победы и Карбышева. Водитель ВАЗ-21099 при повороте не уступил дорогу Lada Granta, в результате чего машины врезались. Оба водителя получили травмы, также пострадали три пассажира, среди которых двое подростков.

Еще одно ДТП недавно произошло в Краснодарском крае. Два человека погибли в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем, еще шесть человек были госпитализированы.