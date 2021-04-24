Актриса Елена Проклова объяснила, почему решилась на пластическую операцию

Москва, 24 апреля. Актриса Елена Проклова призналась, что не обошлась без пластических операций. По словам артистки, ложиться под нож хирурга ради красоты для нее профессиональная необходимость.

Проклова рассказала, что сделала круговую подтяжку лица, когда ей было 44 года. Тогда актриса снималась в фильме «Желтый карлик». Знаменитость пришла на озвучку без грима, посмотрела на себя и поняла, что на экране видны все ее недостатки.

«Я встала с утра, поехала в клинику. Вечером легла, а утром мне уже ее (операцию. — Прим. ФАН) сделали. Я пошла в лучшую клинику, к лучшему врачу. Я не пожалела — мне диктует моя профессия», — объяснила артистка в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Проклова отметила, что до сих пор все ее роли были о любви. Каждый образ, который воплощает актриса, диктует ей, как она должна выглядеть.

«Я понимаю, что, играя ту или иную героиню, мне надо тут убрать, тут подтянуть, здесь завязать. <...> Для меня, мое тело — это костюм моей души. Костюм должен быть в порядке, выглажен. Если велик — ушить, если мал... Я так к этому отношусь», — заключила знаменитость.

Сейчас Елена Проклова строит дом в Сочи, в этом ей помогает бывший муж Андрей Тришин. Актриса отметила, что не платит экс-супругу за услуги.