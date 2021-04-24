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Бывший муж Елены Прокловой признался, что до сих пор любит ее

Шоу-бизнес
Бывший муж Елены Прокловой признался, что до сих пор любит ее
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 24 апреля. Экс-супруг актрисы Елены Прокловой Александр Дерябин рассказал о браке с ней. В эфире студии программы «Секрет на миллион» он объяснил, что ему больше всего нравилось в актрисе.

Гость программы Леры Кудрявцевой появился в студии с подарком, мужчина вручил своей бывшей супруге перстень. Дерябин рассказал, что Проклова была лучшей женщиной в его жизни. По его словам, актриса готовила лучше, чем его мама, была хозяйственной, но при этом и строптивой. За все время их брака актриса сильно ревновала своего супруга, однако он неоднократно пытался ей объяснить, что для него не существует других женщин.

«Я ей говорил: «Как ты не можешь понять одной вещи: я соприкоснулся не только с твоим телом, но и с интеллектом, талантом. Ни один мужчина шило на мыло не меняет, поэтому о чем может идти речь»», — пояснил Дерябин.

Мужчина признался, что до сих пор не утратил чувств к своей бывшей жене. Он отметил, что никогда не знал о любовниках, которые были у Прокловой. Артистка уточнила, что все любовники у нее были до него и ни одного во время их брака.

«У нее самые красивые ноги, ягодицы и все остальное», — с восторгом отметил Дерябин.

Однако второй муж не единственный мужчина, который не может успокоить свои эмоции рядом с актрисой. Третий супруг артистки даже после развода продолжает ей помогать, строя дом в Сочи.

нтв проклова секрет на миллион
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