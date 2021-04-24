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Солонников назвал «этическим жестом» заявление Байдена о геноциде армян

Политика
Солонников назвал «этическим жестом» заявление Байдена о геноциде армян
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Этический жест, который сделал Белый дом США, почтив память о скорбных событиях в истории армянского народа, серьезно укрепит отношения между Вашингтоном и Ереваном. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден признал массовое истребление армянского народа, которое происходило в Османской империи в период с 1915 по 1922 год.

«Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад», — говорится в сообщении Белого дома.

В Ереване приветствовали заявление президента США — премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал его «необходимым посланием международному сообществу». Совершенно иначе на него отреагировала официальная Анкара — там убеждены, что слова Байдена «подрывают взаимное доверие и дружбу между Турцией и Америкой». Турецкий МИД посоветовал Белому дому поскорее «исправить эту серьезную ошибку».

«Не секрет, что сейчас в окружении Байдена довольно сильно армянское лобби, — объяснил поведение американского лидера Солонников. — И еще во время конфликта в Нагорном Карабахе США и Франция откровенно поддерживали Ереван, а вовсе не Баку. Вот и сейчас Вашингтон оказывает моральную поддержку Армении — это его принципиальная позиция».

Солонников назвал «этическим жестом» заявление Байдена о геноциде армян
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Вместе с тем, отметил политолог, ничего серьезного данное заявление американской стороны в себе не несет и само по себе не в состоянии как-то повлиять на ход международных отношений.

«Это просто символический жест, — подчеркнул собеседник ФАН, — который в геополитическом раскладе ничего не меняет. Но он тем не менее усиливает связи армянского лобби в Вашингтоне и армянского правительства в Ереване. В будущем это сотрудничество может вылиться в различные гранты, контракты, финансовую помощь».

По словам Солонникова, своим заявлением Байден создал «информационную почву», которая в дальнейшем может послужить основой для оказания более существенной помощи Армении.

«Одновременно с этим Штаты могут использовать тему геноцида армян для создания антитурецкого фона, — добавил эксперт. — Но должен отметить, что Вашингтону это не так уж и нужно. В свою очередь, современная Турция берет свое начало не со времен Османской империи, а с Ататюрка и его реформ, которые произошли уже после этих скорбных событий. Так что принимать заявление Байдена чересчур близко к сердцу там не будут».

сша турция эрдоган армения байден
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