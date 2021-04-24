Ученые Руанды назвали крупнейшие источники загрязнения атмосферы в стране

Кигали, 24 апреля. Наибольший вклад в загрязнение воздуха в Руанде вносят транспортные средства, а также сжигание дров и древесного угля. Об этом заявили исследователи центра по контролю за изменениями климата в регионе Ньябиху на западе страны.

«По нашим оценкам, газы, выделяемые из транспортных средств, составляют 40% выбросов, как и сжигание дров и угля. Остальные 20% вызваны другими причинами, включая промышленность», — заявил главный научный сотрудник станции Джимми Гасор.

Исследователь подчеркнул, что для сокращения негативного влияния на экологию необходимо стимулировать использование общественного транспорта, а также переходить на природный газ для приготовления пищи.

Использование древесного угля для удовлетворения хозяйственных потребностей является значительной проблемой не только Руанды, но и всего континента. Помимо низкой эффективности и выбросов вредных веществ в атмосферу, применение этого вида топлива приводит к уменьшению лесных покровов Африки.

Массовая вырубка деревьев вызывает локальные изменения климата, засуху и обеднение почвы, что, в свою очередь, провоцирует низкие урожаи и голод.

Нигерия, как крупнейший производитель древесного угля в Африке, а также Эфиопия, Гана, Малави, Кения и другие страны пытаются регламентировать его производство. Но простота изготовления и популярность этого вида топлива мешают эффективным действиям властей.