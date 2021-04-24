Телеведущая Лера Кудрявцева назвала себя стервой

Москва, 24 апреля. Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала правду о своем характере. В эфире программы «Ты не поверишь» она призналась, что бывает стервой.

Артистка снялась в кинокомедии, которая получила название «Малыш и Карлсон в городе грехов». По сюжету Кудрявцева является владелицей стриптиз-клуба. Она не ладит с законом и поэтому ее преследуют сотрудники правоохранительных органов. По словам известной ведущей, в фильме она предстала в образе стервозной женщины.

«Такая стерва. Иногда я ей бываю и в жизни» — описала Кудрявцева своего персонажа.

Партнером телезвезды по съемочной площадке стал актер Алексей Дмитриев. Мужчина сыграет роль «раба», который полностью подчиняется воле Кудрявцевой и выполняет все ее прихоти. По словам артистки, в фильме нет ни одной постельной сцены с ее участием.

Кроме ведущей, в проекте снялась модель Виктория Боня, которая сыграла роль жены Карлсона. Ради работы на проекте артистка специально прилетела из Монако в Москву.