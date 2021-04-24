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Ученые из Великобритании рассказали, как кошки могут очаровать других питомцев

Наука
Ученые из Великобритании рассказали, как кошки могут очаровать других питомцев
pixabay.com

Лондон, 24 апреля. Домашние кошки отличаются способностью улыбаться, однако их улыбка отличается от человеческой. Британские ученые рассказали, как животные проявляют эту эмоцию.

Улыбка кошки может говорить о том, что питомец дружелюбно настроен к гостю или хозяину, считают специалисты. Люди привыкли, что улыбаться можно при помощи губ, однако это не совсем верное утверждение.

Кошка, проявляя знаки дружелюбия, предпочитает не улыбаться, а щурить глаза, поделились специалисты. Предполагается, что таким образом питомец может очаровать даже чужое животное. Этот факт удалось подтвердить при помощи эксперимента. После такого зрительного контакта с человеком питомец был настроен по отношению к нему более лояльно.

Новая вакцина от аллергии на кошек разработана российскими учеными совместно с коллегами из Австрии. Как сообщалось ранее, о ней рассказали авторы проекта Cat project. Mirror laboratory.

ученые животные кошки
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