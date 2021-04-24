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Анкара отвергла признание Байденом геноцида армян в Османской империи

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 20:54
Политика
Анкара отвергла признание Байденом геноцида армян в Османской империи
Global Look Press  /  Biden Transition via CNP

Анкара, 24 апреля. Турция негативно отреагировала на официальное признание американским президентом Джо Байденом геноцида этнических армян.

Она отвергла заявление главы государства. Слова американской страны основаны на популизме, убеждены в Турции.

«Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и нанесет глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу», — гласит сообщение МИД государства.

Накануне американский лидер официально признал существование геноцида армян в Османской империи в XX веке. Предшественники Байдена избегали слова «геноцид» в своих выступлениях. Они опасались ухудшения взаимоотношений Вашингтона и Анкары.

турция байден геноцид
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