Анкара отвергла признание Байденом геноцида армян в Османской империи

Анкара, 24 апреля. Турция негативно отреагировала на официальное признание американским президентом Джо Байденом геноцида этнических армян.

Она отвергла заявление главы государства. Слова американской страны основаны на популизме, убеждены в Турции.

«Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и нанесет глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу», — гласит сообщение МИД государства.

Накануне американский лидер официально признал существование геноцида армян в Османской империи в XX веке. Предшественники Байдена избегали слова «геноцид» в своих выступлениях. Они опасались ухудшения взаимоотношений Вашингтона и Анкары.