Мясников порекомендовал гипертоникам меньше пить

Москва, 24 апреля. Страдающие от гипертонии люди часто слышат те или иные советы о правильном питании и образе жизни. Российский врач Александр Мясников отметил самые важные аспекты.

Для больных гипертонией огромное значение имеет питьевой режим, заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире популярной передачи на телеканале «Россия-1». По его словам, каждый гипертоник должен учитывать тот факт, что ему рекомендуется ограничивать количество потребляемой воды.

Кроме этого, следует уменьшить количество соли, употребляемой в сутки. Максимальное потребление натрия не должно превышать двух грамм, отметил врач. Для гипертоников будет достаточна соль, получаемая из еды, а дополнительно продукты лучше не подсаливать.

Ранее Мясников перечислил неочевидные факторы, которые могут привести к инфаркту. Врач предупредил о роли наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также о повышенном уровне холестерина.