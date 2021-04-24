Политолог Самонкин назвал основное направление в российско-белорусских отношениях

Москва, 24 апреля. Россия может помочь Белоруссии обеспечить безопасность страны и преодолеть внутренний политический кризис. Об этом сообщил политолог Юрий Самонкин.

Опыт России поможет Белоруссии обезопасить ее границы с западными странами, которые представляют главную угрозу для государства. Эксперт называет одним из важных направлений в сотрудничестве между Москвой и Минском — продление контрактов на поставки российского вооружения.

«Мы реализуем не только какие-то совместные экономические или медицинские проекты, но и сотрудничаем в военной сфере, а также занимаемся разработкой общей дорожной карты военных учений и стратегии сотрудничества на 2021 год», — сообщил эксперт «НьюИнформ».

Он добавил, что Белоруссия является активным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страна планирует наращивать военный потенциал, чтобы защитить суверенитет от действий НАТО. Также республика собирается прекратить с помощью России политический кризис, чтобы не допустить разрастания прозападных сил.

Ранее политолог Анатолий Вассерман назвал встречу Путина и Лукашенко этапом укрепления союза между странами.