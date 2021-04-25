Пытаются убить в себе русского: Кот назвал причину ненависти Украины к Донбассу

Донбасс не захотел отказываться от своей идентичности, поэтому его сегодня обстреливают те, кто пытается убить в себе русского. К такому мнению в интервью ФАН пришел лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот.

Украина готова к участию в дискуссии с Францией, Германией и Россией в оккупированных и подконтрольных Киеву районах Донбасса. Однако Киев не намерен проводить переговоры в формате, который предусматривает участие боевиков ДНР и ЛНР. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Алексей Арестович.

Таким образом он прокомментировал заявление заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о возможности проведения переговоров по Донбассу непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что Киев не согласен на предложенные условия. По словам Арестовича, ДНР и ЛНР не может быть ни в «минском», ни в «нормандском формате».

«Украина, Россия, Франция и Германия — вот представители «нормандского формата». Представители ДНР и ЛНР могут быть в минском процессе, и то — как приглашенные эксперты, задача которых — решить два вопроса: особенности местного самоуправления и проведение выборов», — сказал он.

facebook.com / Churikov Vasyl

Журналист Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что киевские власти ведут себя как подростки с завышенным мнением, поскольку отказываются напрямую разговаривать с жителями Донецкой и Луганской народных республик.

«В последнее время телодвижения Киева напоминают состояние загнанной лошади, которая все еще пытается убежать, но не знает, куда, потому что сил нет. Смысл в том, что у Киева очередной приступ агонии в попытке накачать собственную значимость какими-то странными и уже протухшими идеями — что якобы Донбасса не существует, что якобы Украина «воюет» с Россией. Конечно, это все бред. Безусловно, если бы Киев действительно хотел мира, то первое, что он должен был сделать — напрямую поговорить и договориться с Донбассом. Но они по велению своих хозяев из Вашингтона, да и по велению собственного сердца, которого у них нет, продолжают игнорировать Донбасс и начинают вести себя как подростки с завышенным самомнением», — сказал спикер.

Лидер движения русских украинцев «Парус» считает, что нынешние киевские власти, в отличие от Донбасса, не хотят мира, поэтому и продолжают саботировать Минские соглашения. В Киеве уверены, что перемирие возможно только на условиях украинских властей.

«С другой стороны нужно посмотреть на то, кто сделал это заявление. Арестович — известный аферист, который лично признавался в том, что он лгал про войну в Донбассе и о том, как на самом деле обстоят дела в ДНР и ЛНР. Этому человеку нет веры. В принципе, идея включить такого человека в переговорную группу может принадлежать только иезуитам. В Донбассе все прекрасно понимают и все знают. Дураков там нет. Арестович для ДНР и ЛНР — не та фигура, которая бы действительно могла принести мир. А вот как раз Донбасс, в отличие от Украины, готов разговаривать и договариваться даже с чертом, коим являются люди, подобные Арестовичу, лишь бы война прекратилась. Но мы видим, что это невозможно, поскольку Киев саботирует любые мирные процессы и делает все возможное, чтобы война продолжалась и не было мира. Они считают, что мир может быть только на их условиях, но это не так», — сказал собеседник ФАН.

Фото из личного архива Юрия Кота /

Юрий Кот также рассказал, почему в 2014 году жители Донбасса восстали. По его словам, все из-за того, что к власти на Украине пришли преступники. Также он назвал преступником и нынешнего президента станы Владимира Зеленского, поскольку он продолжил путь, выбранный Майданом.

«Донбасс не против Украины и демократических ценностей. Донбасс восстал за свободу, за справедливость, за закон, в конце концов, который сломали на Украине все эти скакуны с Майдана. И война в Донбассе началась, по словам Игоря Мосийчука, чтобы задавить всех, кто был не согласен с победой Майдана. И она продолжается до сих пор именно потому, что на Украине очень много людей, которые не согласны с победой Майдана. Потому что это не победа, это захват власти. Власть захватили откровенные мерзавцы, бандиты и преступники. Все, кто пришел во власть на Украине после 21 февраля 2014 года, — преступники, без исключения. В том числе и Владимир Зеленский», — заявил он.

Кроме того, на сегодняшний день единственным законным регионом является Донбасс, поскольку он выступил против государственного переворота на Украине, считает журналист.

«Единственный легитимный и законный регион, который восстал против этого преступления, — Донбасс. Донбасс, который сказал, что так нельзя, так не будет. Мы считаем, что вы — преступники, поэтому мы не хотим с вами жить в одной стране, на ваших условиях. Если хотите с нами разговаривать, то давайте говорить. Нет? Тогда будем разбираться иначе. И в тот момент обычные вчерашние шахтеры, врачи, учителя, менеджеры взяли в руки оружие и начали защищать свою свободу, свои семьи и дома, своих детей и жен. Они начали реально побеждать и смогли остановить огромную, поддерживаемую всем коллективным Западом армию Украины. Конечно, название «армия Украины» выглядит сегодня нелепо, потому что они перестали быть народной армией, выстрелив в собственный народ. Поэтому сегодня заявления Арестовича, который не желает, выступая от имени Киева, замечать Донбасс и строит из себя сверхчеловечка, — очередная манипуляция. Я думаю, что никто не пойдет на то, чтобы из переговорного процесса исключить Донбасс — ни Париж, ни Берлин, ни Москва», — добавил он.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Юрий Кот считает, что сегодня Германия и Франция поддерживают Украину в войне против Донецкой и Луганской народных республик. Журналист озвучил и причину ненависти Украины к Донбассу. По его словам, ДНР и ЛНР не захотели отказываться от своей идентичности, поэтому их сегодня обстреливают те, кто пытается убить в себе русского.

«Очень жаль, что сегодня Германия и Франция покрывают преступления Киева и делают вид, что ничего ужасного не происходит. А ужасное происходит. Смерть каждого ребенка, каждого человека в Донбассе — на руках в том числе Парижа и Берлина. Все так, как в ужасные древние времена 1812 и 1941 годов. Берлин и Париж вновь участвуют в кровопролитии на русской земле. И льется русская кровь. Даже те, кто сегодня называет себя украинцами, на самом деле генетически, исторически, духовно, ментально — русские люди, которые пытаются отказаться от русскости в себе, а для этого готовы убивать любого, кто с этими не согласен. Вот что происходит на самом деле. А Донбасс не хочет отказываться от своей русскости и за это готов умереть», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что форум «Единство русских» в Донецке взбудоражил украинское правительство.