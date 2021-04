Вертолет ВВС Зимбабве рухнул на жилой дом в северо-восточной части страны

Хараре, 24 апреля. Вертолет ВВС Зимбабве потерпел крушение в северо-восточной части страны. Сообщается о четырех погибших.

3 crew members and a child were ki!!ed after a #Zimbabwe military helicopter crashed into a house near the capital, Harare on Friday



Two pilots, a technician and the child di€d in the training flight crash in Arcturus village, east of the capital. pic.twitter.com/6vahmdDrd5