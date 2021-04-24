Ветеринар рассказал, чем опасны уличные коты

Москва, 24 апреля. Почему опасно забирать домой кошек с улицы рассказала ветеринар Ангелина Сиротина. Животных необходимо проверять на паразитов и заболевания.

Живущие на улице кошки могут быть переносчиками таких болезней, как панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз. При этом заболевания не всегда имеют очевидные симптомы. Больные питомцы несут опасность для других животных в доме. В течение десяти суток кошка с улицы должна находиться в отдельном помещении.

Выяснить, болеет ли животное, можно только в ходе проведения всестороннего обследования и сдачи анализов. Бактериальные инфекции могут быть также опасны для человека. Патоген способен попасть в организм через укус или царапину.

До этого ученые нашли способ справиться с аллергией на кошек. Вакцины-кандидаты находятся на стадии доклинических исследований.