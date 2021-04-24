Труп мужчины достали из реки в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 24 апреля. Местный житель, прогуливаясь по улице, нашел труп в реке Малой Кокшаге и достал его на берег. Личность утонувшего пока установить не удалось.

Прохожий после обнаружения тела без признаков жизни вызвал сотрудников полиции. Других подробностей о произошедшем пока нет. Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

В ведомстве после инцидента напомнили о правилах безопасного поведения на реках. Купаться, по данным МЧС, можно только в оборудованных местах в разрешенный период.

Превысивший скорость водитель съехал с пирса на острове Русский во Владивостоке и утонул. Мужчина уходил от погони и не смог выбраться из салона своей машины, сообщал ФАН.