Россиянам назвали наиболее травмоопасные виды спорта

Москва, 24 апреля. Переломы и вывихи наиболее часто возникают у любителей велоспорта, футболистов, гимнастов, мотоциклистов, заявил хирург-ортопед Иван Еремин.

Склонность к травмам суставов в последнее время наблюдается у людей среднего возраста, поделился медик. Он уточнил, что чаще всего за помощью обращаются люди от 40 лет.

«Мы все знаем, что нация начала заниматься спортом, больше спорта — больше травматизма. Отсюда, конечно, вытекают заболевания суставов», — поделился Еремин.

Россияне постепенно перешли от увлечений гимнастикой к активным видам спорта, отметил врач. Наиболее травмоопасными направлениями Еремин назвал занятия футболом и хоккеем, где спортсмены регулярно получают переломы и вывихи.

Отказываться от физических нагрузок после перенесенного коронавируса не стоит, однако важно не перегружать себя. Как сообщалось ранее, такие рекомендации озвучил фармаколог Родион Осешнюк.