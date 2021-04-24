Премьер ЦАР собрал совещание Технического комитета по борьбе с COVID-19

Банги, 24 апреля. Заседание Технического комитета по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра ЦАР Фирмена Нгребады прошло в пятницу, 23 апреля, в столице республики.

Глава центральноафриканского правительства заявил, что в рамках мероприятия комитет оценил реализацию ранее принятых решений по противодействию пандемии. В связи с увеличением количества выявленных случаев заражения опасным вирусом уже на следующей неделе ожидается принятие скорректированных в соответствии с обстановкой мер.

Также Нгребада организовал тестирование на COVID-19 для всех сотрудников офиса и связанных с ним структур. О необходимости регулярных проверок, особенно в случае появления подозрительных симптомов ранее заявил министр здравоохранения и народонаселения республики Пьер Сомсе.

Борьба с распространением коронавируса в ЦАР заложена в проект Туадера по улучшению медицинского обслуживания граждан. После разгрома действовавших в стране вооруженных бандформирований власти получили возможность уделить повышенное внимание социальной сфере, а также заняться восстановлением национальной экономики.