Снайперы ЗВО показали блестящие результаты в ходе сдачи контрольной проверки

Москва, 24 апреля. Результаты контрольной проверки снайперов общевойсковой армии Западного военного округа за зимний период обучения оказались блестящими.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, военнослужащие снайперских подразделений поразили свыше 200 малоразмерных целей. Этому предшествовали специальные учения, в ходе которых солдаты освоили скрытное перемещение, маскировку позиций, отработали обнаружение и устранение малоразмерных целей, в том числе воздушных, прежде чем те их заметят.

Снайперы были вооружены современными снайперскими винтовками СВДМ, ВСС и 12,7-мм крупнокалиберными винтовками АСВК-М «Корд-М».

Трудность на учениях представляла мобильность целей. Военные должны были поразить воздушные объекты из «холодного ствола» - единственным выстрелом, притом зачастую из неудобных положений.

Всего проверку прошли свыше 300 снайперов общевойсковой армии Западного военного округа.