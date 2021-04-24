Японские СМИ рассказали, как Путин сделал популярными собак акита-ину

Москва, 24 апреля. Собаки породы акита-ину стали популярны в мире благодаря президенту России Владимиру Путину, пишет японское издание President Online.

Как отмечают журналисты, порода собак акита-ину входит в топ-10 рейтинга самых распространенных в России. Особой популярностью она стала пользоваться, когда собаку такой породы подарили Путину. Сейчас в России акита-ину востребована намного больше, чем в Японии, говорят журналисты.

Собаку российскому лидеру в 2012 году подарил губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ. Щенок был презентован в знак благодарности за помощь России в устранении последствий Великого восточно-японского землетрясения 2011 года. Собаку назвали Юмэ, что переводится как «мечта». Путин в ответ презентовал Сатакэ сибирского кота.

После этого всех акита-ину в России стали называть «собакой президента». Россияне стали намного чаще приобретать собак именно этой породы, в особенности в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, акита-ину завели губернатор Приморского края Олег Кожемяко и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

В последнее время Путин редко показывает Юмэ, но с удовольствием рассказывает о ней представителям СМИ.

«Акита-ину — милая, но серьезная собака. Вы всегда должны относиться к ней с уважением. Юмэ всегда защищает меня. Это собака сторожевой породы», — делился президент России.

Ранее журналист Леонид Бершидский заявил, что Владимир Путин боится Запада еще меньше, чем лидеры Советского Союза.