ЦСКА отыгрался на последней секунде матча, но все равно проиграл «Авангарду»

Балашиха, 24 апреля. «Авангард» одержал победу над ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина, подопечные Боба Хартли взяли верх в овертайме — 4:3 ОТ. Общий счет в серии стал 2–2, следующая игра состоится в Москве 26 апреля.



Армейцы удачно начали матч, забив два гола в первом периоде усилиями Антона Слепышева и Максима Мамина, «Авангард» ответил только нереализованным буллитом Рида Буше. После перерыва игроки ЦСКА начали часто удаляться: к 56-й минуте хозяева сделали камбэк и вышли вперед, заброшенные шайбы в актив записали Корбэн Найт, Клим Костин и Дамир Шарипзянов. Москвичи отыгрались на последней секунде основного времени — пушечный бросок от синей линии удался Мэту Робинсону. В овертайме победу все-таки вырвал «Авангард», причем решающий гол был забит в меньшинстве усилиями Павла Дедунова.



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