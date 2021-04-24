Глава ЦАР обсудил укрепление двустороннего сотрудничества с послом Китая

Банги, 24 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудил укрепление двустороннего сотрудничества с послом Китая в Банги Чен Донгом.

Китайский дипломат заявил, что Пекин намерен продолжить добиваться отмены эмбарго ООН на поставку оружия в ЦАР, а также вручил поздравительные письма председателя КНР Си Цзиньпина по случаю переизбрания Туадера на второй срок.

Чен Донг рассказал о возобновлении работ на строящейся солнечной электростанции Данзи, завершение которых намечено на текущий год. Он добавил, что скоро в Банги прибудет группа технических экспертов компании JUNCAO, которые займутся популяризацией выращивания грибов в ЦАР.

Также КНР предоставляет африканскому государству 150 тысяч вакцин против COVID-19, санитарное оборудование и снаряжение для полиции.

Отмечаются общие планы по развитию сферы образования в ЦАР. Так, в ближайшее время ожидается прибытие в Банги трех китайских специалистов, чьей миссией станет открытие института Конфуция в Центральноафриканской Республике.

Правительство в Банги заинтересовано в сотрудничестве с КНР. После разгрома действовавших в стране вооруженных группировок власти занялись развитием национальной экономики, для чего требуются инвестиции. Помимо Пекина, переговоры о совместных хозяйственных проектах Банги ведет с Москвой.