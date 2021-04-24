МИД Армении приветствует признание Байденом геноцида армян

Ереван, 24 апреля. Армения приветствует решение президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи, заявили в МИД страны.

В сообщении армянского внешнеполитического ведомства сказано, что Ереван приветствует соответствующее решение.

"В котором президент США четко указывает на то, что массовые злодеяния, совершенные против армянского народа в начале XX века, — это геноцид", — говорится в заявлении.

Ранее в Белом доме сообщили, что американский лидер официально согласился с существованием геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ отверг слова Байдена.