Басурин назвал причину увеличения количества обстрелов ВСУ в ДНР

Донецк, 24 апреля. ВСУ увеличили плотность огня в связи с приездом в Донбасс представителей парламентов Польши и Литвы, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Украинская сторона за минувшие сутки подвергла территорию ДНР обстрелу девять раз — ВСУ выпустили 78 мин и артснарядов по мирным населенным пунктам Донбасса.
«Интенсивность обстрелов по населенным пунктам республики, в том числе с применением артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, увеличилась именно в период посещения зоны операции объединенных сил Украины представителями польского и литовского парламентов», — резюмировал Басурин.