Басурин назвал причину увеличения количества обстрелов ВСУ в ДНР

Донецк, 24 апреля. ВСУ увеличили плотность огня в связи с приездом в Донбасс представителей парламентов Польши и Литвы, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Украинская сторона за минувшие сутки подвергла территорию ДНР обстрелу девять раз — ВСУ выпустили 78 мин и артснарядов по мирным населенным пунктам Донбасса.

«Интенсивность обстрелов по населенным пунктам республики, в том числе с применением артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, увеличилась именно в период посещения зоны операции объединенных сил Украины представителями польского и литовского парламентов», — резюмировал Басурин.

Он отметил, что такая реакция со стороны украинского командования на приезд официальных лиц из стран Европы в очередной раз доказывает активную поддержку руководства Польши и Литвы украинской агрессии в адрес мирных жителей Донбасса.

«Напомню, что с 21 апреля в зоне ответственности оперативно-тактической группы ВСУ «Восток» с официальным визитом находятся вице-маршал Польши Малгожата Госевская и вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас», — уточнил представитель Народной милиции ДНР.

Под обстрелом 24 апреля в ДНР оказались Горловка, Александровка и поселок Трудовские в ДНР.