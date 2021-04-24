Бастрыкин взял на контроль расследование дела по факту халатности работников ЖКХ в Барнауле

Барнаул, 24 апреля. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить руководству СК о ситуации с аварийным жильем в Барнауле. Кроме того, он поставил на контроль ход расследования дела.

По данным СК, в жилом доме №51 по 1-й Западной улице, который ранее признали аварийным, возникла угроза обрушения здания. Кроме того, в доме №54, расположенном на улице Советской армии, частично разрушились стены, из-за чего существовала угроза обрушения кровли. Всех жильцов дома, признанного непригодным для жилья, эвакуировали. Установлено, что чиновники не соблюдали сроки отселения из многоквартирного дома по улице Советской амии.

В настоящее время в Барнауле аварийными признаны более 220 многоквартирных домов. Жильцы таких строений вышли на митинг с обращением к властям взять ситуацию на контроль и решить сложившуюся проблему. Бастрыкин поручил тщательно разобраться в ситуации и установить все обстоятельства произошедшего.

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