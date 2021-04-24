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Глава ЦАР продолжает консультации в рамках подготовки республиканского диалога

Весь мир
Глава ЦАР продолжает консультации в рамках подготовки республиканского диалога
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 24 апреля. Президент ЦАР провел консультации с лидерами гражданского общества в рамках подготовки к республиканскому диалогу.

На встрече во Дворце Возрождения присутствовали представители профсоюзов, Национального совета молодежи, Рабочей группы гражданского общества, неправительственных организаций по правам человека, ассоциаций такси и автобусов и Национальной организации инвалидов.

Участники мероприятия получили возможность выразить президенту озабоченность по поводу проблем, с которыми столкнулась республика. Туадера объявил о подготовке общенационального диалога 19 апреля и уже успел встретиться с представителями муниципальных властей столицы и близлежащих городов. 

В дальнейшем ожидаются аналогичные консультации с главами религиозных конфессий, делегациями префектур, традиционными вождями и политическими партиями. При этом глава ЦАР выступает категорически против переговоров с боевиками, которые принимали участие в насилии над мирным населением. Позицию президента поддерживают граждане африканской страны.

После разгрома бандформирований, который подтвердил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, правительство республики получило возможность вплотную заняться восстановлением экономики страны. Также для определения будущего пути развития государства задумано проведение республиканского диалога.

африка цар
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