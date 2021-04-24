Центр поддержки российского предпринимательства открывается в столице Уганды

Кампала, 24 апреля. Российский центр поддержки предпринимательства открылся в Уганде под эгидой Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).

О событии в рамках российско-угандийского бизнес-форума сообщил председатель Комитета, сенатор Игорь Морозов. Офис Центра располагается в гостиничном комплексе в столице африканского государства — Кампале.

«Мы хотим провести наш эксперимент именно в этом городе и создать модель центра, чтобы понять, как мы будем поддерживать российский средний и малый бизнес, который готов приехать в Африку и раскрыть все свои возможности. Включая создание предприятий и локализацию», — заявил Морозов.

Представитель АФРОКОМ в Уганде Карен Мелик-Симонян отметил, что после отмены ограничений на массовые мероприятия, введенных в связи с пандемией COVID-19, в Центре планируется провести торгово-промышленную ярмарку российских производителей.

Ранее председатель АФРОКОМ Игорь Морозов обсудил с временным главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым перспективу поставок в страны Африки российского легкого самолета МАИ-411.