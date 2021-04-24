Береговая охрана Венесуэлы конфисковала тонну кокаина

Каракас, 24 апреля. Военнослужащие вооруженных сил Венесуэлы, участвующие в операции «Боливарианский щит-2021», перехватили тонну кокаина. Об этом рассказал губернатор штата Сукре Эдвин Рохас.

Рохас сообщил в своем Twitter, что сотрудники 53-го отряда Береговой охраны задержали у северного побережья полуострова Арайа на востоке страны, лодку с грузом наркотиков, предположительно кокаина. Общий вес изъятых наркотических веществ оценивается в одну тонну.

Hoy se ha dado un durogolpe al narcotráfico internacional y en la operación Escudo Bolivariano el Destacamento de Vigilancia Costera 53 incautó aprox. 1000 kg de presunta Cocaina frente a las costas norte de Araya,sector Playa la Poza. Venezuela ratifica su lucha! @NicolasMaduro pic.twitter.com/v3B1D0Ip9Y — Edwin Rojas (@EdwinRojasM) April 24, 2021

По его словам, этим «был нанесен серьезный удар по международному наркотрафику».

Глава Национального управления по борьбе с наркотиками Альберто Матеус Мелендес сообщил, что в течение 2020 года было конфисковано рекордное за последние пять лет количество наркотиков. Управление провело более трех тысяч операций, в ходе которых было арестовано 4082 человека и уничтожено 79 нарколабораторий, занимавшихся производством кокаина.

Кроме того, были обнаружены 21 импровизированный аэродром и 43 самолета, использовавшиеся контрабандистами для осуществления наркотрафика.