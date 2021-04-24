Сын Евгения Мартынова повзрослел и теперь как две капли воды похож на отца

Москва, 24 апреля. Вдова актера Евгения Мартынова приехала в Москву. Она рассказала, как сложилась судьба единственного сына актера — Сергея. Кроме этого, наследник вышел на связь со студией Андрея Малахова, пишет Teleprogramma.pro.

Евгений Мартынов в советское время был одним из самых популярных исполнителей. Его песни приходились по вкусу всем: «Лебединая верность», «Аленушка», «Васильковые глаза» и множество других.

Но жизнь артиста, к сожалению, оборвалась очень рано. Он умер в 1990 году от сердечной недостаточности, в 42 года. Такое неожиданное событие стало трагедией для его супруги Эвелины Константиновны, которая осталась одна с ребенком на руках. После трагедии женщина решила покинуть страну, так как все ей напоминало о супруге. Она долго время жила в Испании, где вырос и ее сын Сергей.

В студии передачи «Привет, Андрей!» Эвелина Мартынова снова увидела коллег и друзей своего мужа. Она призналась, что по-прежнему тяжело переживает из-за внезапной смерти супруга и отметила, что рада тому дню, когда их свела судьба. Женщина также рассказала о сыне, которому исполнилось 36 лет. Он очень похож на отца.

«На него посмотришь, и я сразу вспоминаю Женю! Какие-то движения, походка. Он всем напоминает Женю!» — рассказала Эвелина Мартынова.

Своего сына Евгений Мартынов назвал в честь любимого поэта Сергея Есенина и композитора Сергея Рахманинова. Гости студии согласились, что сходство отца и сына поразительные. Вдова артиста рассказала, что Сергей живет с девушкой, и отметила, что мечтает о внуках.

«Он живет с девушкой. Она испанка. Они уже вместе много лет. Вот мы ждем, надеемся, что скоро подарит внука», — указала женщина.

Сергей вышел на связь из Осло и рассказал, что, потеряв отца в шесть лет, первые три месяца не знал об этом, а потом благодаря любви близких смог справиться с трагедией.