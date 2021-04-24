Президент ЦАР почтил память погибшего главы Республики Чад

Банги, 24 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в церемонии прощания с погибшим главой Республики Чад Идрисом Деби.

Лидер Центральноафриканской Республики прибыл в Нджамену, где на похороны Деби собрались первые лица Гвинеи, Мали, Мавритании и Нигерии, а также французский президент Эммануэль Макрон.

Ранее Туадера передал канцелярии посольства Чада в Банги письма в адрес представителей переходных властей африканской страны. Таким образом глава ЦАР выразил сочувствие народа Центральноафриканской Республики жителям Чада в связи со смертью избранного президента.

Идрис Деби скончался 20 апреля от ранения, полученного во время поездки к войскам. Переизбравшийся на шестой срок глава Чада отправился на передовую, чтобы поддержать армию в сражении с военно-политической группировкой «Фронт перемен и согласия в Чаде».

После смерти Деби в республике объявили двухнедельный траур, а также приостановили действие конституции и распустили правительство и национальную ассамблею. Страной управляет переходный военный совет, во главе которого стоит сын погибшего президента Махамат Деби.