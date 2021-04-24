Киев выразил надежду на сокращение уровня госдолга в 2021 году

Киев, 24 апреля. В Киеве рассказали, что уровень государственного и гарантированного долга может уменьшиться в 2021 году.

В инфляционном отчете Национального банка Украины говорится, что задолженность снизится на 5%. По прогнозам регулятора, это может произойти при соблюдении ряда условий. Также банк представил ожидания по отношению уровня госдолга к валовому внутреннему продукту страны.

«Есть надежда, что государственный долг Украины может снизиться в 2021 году до величины 55,8% от ВВП», — пишут СМИ.

В числе условий регулятор называет соблюдение Украиной взвешенной фискальной политики в условиях роста экономики и низкой волатильности обменного курса. Это способствует снижению уровня госдолга и поможет удерживать его показатель ниже 60% ВВП, следует из отчета.

В бундестаге ранее исключили вероятность вступления Украины в НАТО. Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бэрбок заявляла, что присутствие Украины в рядах НАТО нереалистично.