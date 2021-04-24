Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 20:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:28
Общество
Тулу и Ясную Поляну соединит велодорожка
20:27
Происшествия
Труп мужчины достали из реки в Йошкар-Оле
20:25
Общество
Россиянам назвали наиболее травмоопасные виды спорта
20:25
Общество
В перинатальном центре Калининграда смогли помочь роженице с врастанием плаценты
20:24
Общество
Российский повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка
20:23
Общество
Обнаруженный у берегов Японии супервулкан способен уничтожить 100 миллионов человек
20:22
Политика
Премьер Украины предупредил о сокращении 10% госслужащих до конца 2021 года
20:22
Экономика
Латвийцам посоветовали привыкать к росту цен на продукты
20:20
Армия
Снайперы ЗВО показали блестящие результаты в ходе сдачи контрольной проверки
20:20
Весь мир
Глава ЦАР обсудил укрепление двустороннего сотрудничества с послом Китая
20:17
Общество
На что еще готов пойти Запад, чтобы остановить строительство «СП-2»
20:17
Политика
Японские СМИ рассказали, как Путин сделал популярными собак акита-ину
20:15
Политика
МИД Армении приветствует признание Байденом геноцида армян
20:15
Весь мир
Глава ЦАР продолжает консультации в рамках подготовки республиканского диалога
20:13
Армия
Басурин назвал причину увеличения количества обстрелов ВСУ в ДНР
20:13
Общество
Бастрыкин взял на контроль расследование дела по факту халатности работников ЖКХ в Барнауле
20:12
Весь мир
Центр поддержки российского предпринимательства открывается в столице Уганды
20:10
Происшествия
Школьник выпал из окна и погиб в Подмосковье
20:08
Весь мир
Президент ЦАР почтил память погибшего главы Республики Чад
20:03
Весь мир
Европейский союз увеличит присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Все новости

Россиянам объяснили нюансы предоставления льгот и компенсаций на оплату ЖКХ

Экономика
Россиянам объяснили нюансы предоставления льгот и компенсаций на оплату ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 24 апреля. Единого закона, где перечисляются все категории граждан, имеющих право на льготы, субсидии и компенсации при оплате ЖКХ, в России нет, заявил адвокат Олег Сухов.

На скидку в 50% при оплате услуг ЖКХ могут претендовать россияне с инвалидностью. Также данную льготу получают ветераны Великой Отечественной Войны, боевых действий, ветераны труда, пережившие блокаду Ленинграда, и члены семей умерших участников войны и боевых действий. Скидку в 30% при оплате ЖКХ могут вправе получить многодетные семьи, причем регионы могут увеличивать показатель, передает слова Сухова «Российская газета».

Согласно правительственному постановлению о субсидиях, всем семьям, которые платят более 22% от дохода за ЖКУ и жилье, полагается компенсация трат вне зависимости от вида жилого помещения и прав на него. Главное, чтобы у гражданина не было задолженности.

В список льготников также входят работники сферы образования, проживающие в селах и поселках, им положена субсидия. Кроме того, льготы положены донорам, детям-сиротам и другим категориям россиян.

Минэкономразвития ранее спрогнозировало предел увеличения тарифов на услуги ЖКХ до 2024 года.

жкх льготы жку коммунальные платежи льготники
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 321810 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 142344 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 125218 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 96821 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 83511 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Экономика / Россиянам объяснили нюансы предоставления льгот и компенсаций на оплату ЖКХ
Рейтинг@Mail.ru