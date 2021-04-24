Россиянам объяснили нюансы предоставления льгот и компенсаций на оплату ЖКХ

Москва, 24 апреля. Единого закона, где перечисляются все категории граждан, имеющих право на льготы, субсидии и компенсации при оплате ЖКХ, в России нет, заявил адвокат Олег Сухов.

На скидку в 50% при оплате услуг ЖКХ могут претендовать россияне с инвалидностью. Также данную льготу получают ветераны Великой Отечественной Войны, боевых действий, ветераны труда, пережившие блокаду Ленинграда, и члены семей умерших участников войны и боевых действий. Скидку в 30% при оплате ЖКХ могут вправе получить многодетные семьи, причем регионы могут увеличивать показатель, передает слова Сухова «Российская газета».

Согласно правительственному постановлению о субсидиях, всем семьям, которые платят более 22% от дохода за ЖКУ и жилье, полагается компенсация трат вне зависимости от вида жилого помещения и прав на него. Главное, чтобы у гражданина не было задолженности.

В список льготников также входят работники сферы образования, проживающие в селах и поселках, им положена субсидия. Кроме того, льготы положены донорам, детям-сиротам и другим категориям россиян.

Минэкономразвития ранее спрогнозировало предел увеличения тарифов на услуги ЖКХ до 2024 года.