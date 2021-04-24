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Кедми: речь Путина на климатическом саммите вызвала у Блинкена «рефлекс Павлова»

Политика
Кедми: речь Путина на климатическом саммите вызвала у Блинкена «рефлекс Павлова»
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Москва, 24 апреля. Появление президента РФ Владимира Путина на климатическом саммите вызвало необычную реакцию главы Госдепа США Энтони Блинкена, который продемонстрировал «рефлекс Павлова».

Президент РФ Владимир Путин принял участие в онлайн-конференции, посвященной глобальному изменению климата. Израильский военный эксперт Яков Кедми обратил внимание на то, как отреагировал государственный секретарь США Энтони Блинкен, когда слово взял российский лидер. Своими рассуждениями эксперт поделился в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Глава Госдепа сидел рядом с президентом США Джозефом Байденом. Кедми отметил, что до выступления Путина Блинкен сидел спокойно и даже без медицинской маски — обычного атрибута современности. Когда же в кадре появился Владимир Путин, американский госсекретарь немедленно надел маску.

Якову Кедми такое поведение показалось похожим на то, как ведут себя школьники, когда в класс входит учитель — они обычно встают. Это, по мнению израильского эксперта, является проявлением «рефлекса Павлова», проявившегося в бессознательной корректировке поведения в соответствии с нормами. Рядом с Байденом Блинкен чувствовал себя расслабленно, а в Путине он увидел, как выразился Кедми, «серьезного человека», при виде которого глава Госдепа невольно надел положенную маску.

Это не единственный курьез, произошедший во время климатического саммита. Как сообщили СМИ, президента РФ Владимира Путина вывели на экран еще до того, как свою речь закончил его французский коллега Эммануэль Макрон. Российский лидер подверг критике узость позиции США по проблеме климатических изменений, подчеркнув, что на эти процессы оказывают влияние не только выбросы углекислого газа.

путин кедми климатический саммит
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