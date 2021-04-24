Живодеры организовали кладбище животных рядом с психбольницей в Ставрополье

Ставрополь, 24 апреля. Зоозащитница случайным образом наткнулась на трупы убитых собак в заброшенном доме на улице Ленина. Полиция разыскивает людей, причастных к жестокому обращению с животными.

Местная жительница сообщила в своем Instagram-аккаунте, что часто подкармливала стаю бездомных псов, которые жили на втором этаже заброшенного дома. В очередной раз, когда она пришла навестить животных, обнаружила их мертвыми. По ее словам, все семейство было жестоко убито — трупы собак в лужах крови валялись на полу.

Комментаторы поста, разозлившись на действия злоумышленников, потребовали, чтобы полиция установила и наказала живодеров. По данным регионального УМВД, проверка по факту инцидента начата. Участковый проводит необходимые мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Еще один жестокий случай произошел в Воронеже. Мужчина убил двух щенков самодельным копьем за то, что они лаяли на его жену и детей, сообщал ФАН.