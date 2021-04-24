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Социолог Лебедь объяснила, почему люди вступают в открытый брак

Общество
Социолог Лебедь объяснила, почему люди вступают в открытый брак
ТАСС  /  diego cervo / YAY

В наше время таким явлением, как открытый брак, уже никого не удивишь. Противники называют такой союз способом узаконить измену, сторонники поют оды доверию и свободе, которые так ценны в любых отношениях.

О том, почему люди выбирают такой формат семьи, корреспонденту ФАН рассказала Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

По словам эксперта, первая причина кроется в том, что в обществе постепенно меняются официальные нормы. Так, большую часть советского периода в стране признавались лишь зарегистрированные браки, но ближе к концу столетия культурные правила стали претерпевать изменения.

«С 70–80-х годов так называемые открытые браки становятся относительной социальной нормой. Сейчас живут люди в браке или нет — это уже право выбора, это стало позволительным. К людям, живущим в зарегистрированном браке или свободном, относятся одинаково», — рассказывает специалист.

Социолог объяснила, почему люди вступают в открытый брак
pixabay.com  / 

В современном обществе почти пропали нормы социального контроля, когда, например, к тем же разведенным женщинам относились с осуждением. И если раньше мы слышали лишь о гражданских союзах, то теперь различных форм свободных отношений становится больше.

«Это связано с тем, что сейчас меняются мотивы для вступления в брак. Раньше они носили экономический, религиозный или нормативный характер. Со временем причины вступления в отношения поменялись на психологические и рекреационно-досуговые. Люди ждут от союза другой формы защищенности», — объясняет эксперт.

Говоря простыми словами, сегодня люди ждут, что им будет хорошо и комфортно от отношений, ведь потребность выживания стоит не так остро — многие мужчины и женщины способны быть финансово независимыми, в том числе самостоятельно вырастить ребенка.

«Мотивы и требования к избраннику становятся несколько иными. А из-за увеличения значимости в жизни людей сексуальной сферы эротическая совместимость тоже становится одним из мотивов. Поэтому и появляются разные новые формы сожительства, в которых люди будут довольны друг другом», — подытоживает собеседница ФАН.

Как бы то ни было, брак все еще остается юридической формой, дающей участникам определенные преимущества. Известный адвокат Иван Кузнецов рассказал, зачем вообще ставить штамп в паспорте или можно ли себя обезопасить в незарегистрированных отношениях.

 

брак отношения психология сожительство
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