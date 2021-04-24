Проклова рассказала, почему не платит бывшему мужу за строительство дома

Москва, 24 апреля. Российская актриса Елена Проклова перебралась жить в Сочи и сейчас занимается строительством загородного дома. В этом ей помогает бывший муж бизнесмен Андрей Тришин.

Проклова владеет квартирой в центре Сочи, однако в последнее время она захотела находиться поближе к морю и заняться своим садом. В этом ей решил помочь третий муж. Мужчина бесплатно помогает со строительством, поскольку разбирается в этом.

«Он строитель от бога. Особенно он старается для меня. Я его тяну материально, а Андрей чисто как строитель», — рассказала телезвезда.

Квартиру на 11-м этаже она решила подарить своей дочери, а в дом перебраться сама. После пандемии коронавируса артистка не испытывает никаких финансовых трудностей, поэтому смогла себе позволить строительство, рассказала артистка в студии программы «Секрет на миллион».

За работу Тришину она ничего не платит, поскольку он сам согласился ей помогать. В планах Прокловой построить огромный дом, квадратурой больше 1000 метров. Она заявила, что не стесняется своего положения и того, что хорошо живет. И пока есть средства, звезда хочет вложить их в недвижимость.

В анонсе передачи, который появился несколько дней назад, Проклова расплакалась, рассказывая о своей несчастной судьбе. Много лет назад артистка пережила страшное горе.