Биохимик рассказал, какую воду безопаснее пить для здоровья

Москва, 24 апреля. Вода крайне важна для правильного функционирования процессов в человеческом организме. Биохимик Мария Кулешова рассказала, какую воду для питья стоит выбирать.

По словам специалиста, чистая вода должна соответствовать нормам СанПиН. В такой жидкости не должно быть бактерий, легионелл, тяжелых металлов, хлора и других вредных веществ. Однако водопроводная вода после очистки, поступающая в дома, может содержать частицы хлора, которые необходимы для борьбы с опасными патогенами.

Зачастую люди предпочитают кипятить воду вместо фильтрации. Но при термической обработке происходит разрушение молекулярных связей, повышение концентрации солей, а также распад молекул хлора на канцерогены. Самым безопасной для здоровья и доступной водой специалист считает фильтрованную, передает NationNews.

Ранее диетологи рассказали об опасности употребления воды перед сном. Оказалось, что выпитая на ночь жидкость может лишить человека полноценного отдыха.