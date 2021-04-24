Российские продажи кроссоверов Mitsubishi резко упали в 2021 году

Москва, 24 апреля. Продажи популярных в России кроссоверов Outlander и ASX сократились на 36% и 27% соответственно.

Японский производитель в первом квартале текущего года реализовал на российском рынке только 3466 моделей Outlander — на 36% меньше, чем было продано за аналогичный период 2020-го. Возможно, появление на рынке нового поколения этих автомобилей в следующем году изменит ситуацию, пишет издание «PROКроссовер».

Вторая по популярности среди россиян модель Mitsubishi — кроссовер ASX — также продавалась хуже: покупателями стали 734 человека (минус 27% в годовом выражении).

В целях повышения продаж Mitsubishi планирует улучшить качество обслуживания клиентов, модернизировать дилерскую сеть, а также запустить обновленные модели Eclipse Cross и Pajero Sport.

АвтоВАЗ в первом квартале 2021 года увеличил продажи автомобилей Lada на 5,4%. При этом ценники на стандартные комплектации в марте в среднем выросли на 2%.