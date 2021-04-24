Талалаева разозлил вопрос о влиянии Кадырова на состав «Ахмата»

Грозный, 24 апреля. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев жестко отреагировал на вопрос о влиянии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на состав команды.

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев эмоционально ответил на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции после игры 27-го тура РПЛ с «Уралом». У специалиста поинтересовались, оказывает ли глава Чечни Рамзан Кадыров на него влияние при определении состава команды.

«Влияние руководителя Чеченской Республики на состав? Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило меня. Ваше субъективное мнение оставляйте при себе», — сказал Талалаев.

Стоит отметить, что на 65-й минуте встречи в Грозном на поле появился Халид Кадыров, являющийся родственником главы Чеченской Республики. Матч «Ахмата» и «Урала» завершился со счетом 1:1.

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