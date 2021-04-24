Россиянам рассказали, почему стоит поторопиться с покупкой туров в Египет

Москва, 24 апреля. Жители Российской Федерации начинают планировать туры в Египет в преддверии возобновления авиасообщения с популярными курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Египет также ожидает наплыва российских туристов и вовсю готовится. При этом россияне могут воспользоваться бюджетными предложениями от местных отелей, рассказали эксперты.

Египетские отели будут постепенно входить в строй, перезапуская инфраструктуру и набирая новый персонал. На этом фоне ожидаются низкие цены, которые, впрочем, не задержатся надолго.

«Цены будут оперативно скорректированы, как только развернутся массовые чартерные программы», — пишет «Турпром».

Изначально гостиницы будут заинтересованы в своей загрузке, но российский рынок способен обеспечить довольно высокий спрос, особенно на фоне закрытых границ. По мере роста интереса туристов к услугам цены начнут расти, уверены участники рынка.

Уже накануне турагентства фиксировали взрывной рост спроса на туры в Египет. В первые два часа после объявления об открытии авиасообщения интерес россиян к поездкам в Египет вырос в семь раз.