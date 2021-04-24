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На фестивале современного творчества в Крыму участники по-новому сшивают земной шарик

Общество
На фестивале современного творчества в Крыму участники по-новому сшивают земной шарик
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

В Симферополе стартовал поистине космический фестиваль ― «СИМБИОЗ 2К21». В этом году организаторы вдохновлялись образом и идеями Юрия Гагарина, который, кстати, в далеком 1965 году лично посетил консервный завод имени Кирова ― ныне арт-пространство «Консерватория», в стенах которого и проходит мероприятие, где побывал корреспондент ФАН.

«Главный романтик звездного неба, а в прошлом выпускник литейного завода, желавший «вместе отлить лучший мир», дать начало межзвездным перелетам, отменив границы и денежные единицы во всем мире, Гагарин призывал к общинному симбиозу. Мы бы хотели показать, что идея Гагарина никуда не делась — она все так же работает. Биография этого человека-символа, укрепляющего дружбу между народами и собственными гражданами, натолкнула нас на мысль и заставила вспомнить о круглой дате — ровно 60 лет назад, до того как разрезать космос, он голубем мира пролетел над Сибирью, Японией, Южной Америкой и Западной Африкой, по-новому сшив синий шарик, как любил он говорить о Земле», — сообщается в официальной группе фестиваля.

На фестивале современного творчества в Крыму участники по-новому сшивают земной шарик
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

И, можно сказать, организаторы справились со своей задачей на славу: в фестивале принимают участие десятки художников, фотографов, поэтов, кинокартин, музыкальных коллективов, хедлайнер ― группа Ploho из Санкт-Петербурга.

«Это довольно непривычно. Я впервые участвую в подобном проекте, для меня это необычно, но очень вдохновляюще. Больше ощущаю в себе жизни, сил, чтобы делать больше фотографий, больше творчества в целом. Я хочу участвовать в крымском творчестве, а такие проекты, как «Симбиоз», набирают обороты. Чувствуется, что творчеством здесь занимаются. А творчества в Крыму очень не хватает», — делится с корреспондентом ФАН фотограф Тимур Tim Sunderland.

На фестивале современного творчества в Крыму участники по-новому сшивают земной шарик
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

«Меня вдохновляет само по себе творчество, мне приятно им заниматься — это одна из немногих вещей в жизни, которая приносит мне большое удовольствие. На фестиваль нас пригласили: это была такая микромечта — выступить когда-нибудь на «Симбиозе». Это самое солидное мероприятие такого формата в нашем городе. То, что я видел, мне понравилось. Очень интересно, необычно. Современное искусство», — рассказывает ФАН участник музыкальной группы «Дедовский свитер» Александр Олейник.

У фестиваля богатая программа, в которой каждый непременно найдет что-то интересное для себя. Иммерсивные спектакли, перформансы, показ короткометражного кино, а также мастер-классы.

«Это интересный опыт — как можно с помощью движения и тактильности почувствовать абсолютно незнакомого человека, преодолеть какой-то барьер замкнутости и открыться буквально за пять секунд. А еще я вспомнила, как же здорово владеть своим телом, — это напомнило, как давно я хочу снова записаться на танцы. Так что это был приятный опыт», — делится своими впечатлениями участница мастер-класса «Телесное раскрепощение» DJ Олеся TURBO.

«Это интересно, увлекательно, завораживающе и познавательно. Некоторые работы вызвали желание сесть и самой начать творить, некоторые заставили задуматься о чем-то важном. Круто, что организаторы и участники на одной волне с тобой, вы можете спокойно обсудить фестиваль или просто пообщаться», — рассказывает гость фестиваля Анастасия Кравченко.

На фестивале современного творчества в Крыму участники по-новому сшивают земной шарик
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

После таких фестивалей можно смело заявлять: творчеству в Крыму ― быть! Кроме того, ранее ФАН сообщал, что в Алуште пройдет невероятное шествие гигантских светящихся голов в рамках фестиваля «Алушта.Green 2021».

крым симферополь
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