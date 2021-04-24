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Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России на майские праздники

Общество
Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России на майские праздники
Невские Новости

Москва, 24 апреля. Прохладная, но достаточно комфортная погода наступит в России в начале мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас погода в европейской части страны формируется под влиянием циклона, центр которого находится на северо-западе от Москвы. Холодный воздух движется из Арктики, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» синоптик.

Погода в России будет находиться под влиянием циклона первые два майских дня. Поэтому теплой погоды в начале выходных ожидать не стоит. Температура воздуха в этот период будет на несколько градусов ниже нормы, добавил Вильфанд.

До этого синоптики сообщили о погоде в Москве в конце апреля. Несмотря на прохладную погоду в центральной полосе России, в столице ожидается приход тепла.

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