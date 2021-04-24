Трамп назвал «элегантную» альтернативу социальной сети Twitter

Вашингтон, 24 апреля. Новый способ общения экс-главы США Дональда Трампа со СМИ с помощью рассылки пресс-релизов намного элегантнее, чем публикации в социальной сети Twitter.

Во время своего президентского срока, Трамп активно пользовался известной соцсетью. Об этом он рассказал в интервью Fox News. Помимо этого, бывший американский президент добавил, что теперь предпочитает общаться со СМИ и общественностью с помощью пресс-релизов, а не использовать твиты. По словам Трампа, платформа, которая навсегда заблокировала его аккаунт, стала «очень и очень скучной».

«Каждый раз, когда я выпускаю релиз, он оказывается повсюду. Он лучше, чем Twitter. Намного элегантнее, чем Twitter, и Twitter действительно скучен», — подчеркнул он.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов раскритиковал звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса за его «расистские высказывания».