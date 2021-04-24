Опра Уинфри рассказала, как шла работа над интервью принца Гарри и его жены

Лос-Анджелес, 24 апреля. Известная Ведущая Опра Уинфри прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Подробности телезвезда раскрыла в интервью с коллегой Нэнси О'Делл.

Интервью, которое было опубликовано в начале марта, вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Опра отметила, что все дело в профессионализме, который она смогла выработать за многие годы. Однако сенсационной беседа стала лишь благодаря открытости герцогини Сассекской и ее супруга.

«Я знаю, как задавать вопросы, и ты [Нэнси] знаешь, как задавать вопросы, мы все знаем, как делать свою работу, но что делает интервью мощным, так это когда у вас есть кто-то еще, кто готов быть таким же открытым, таким же уязвимым, таким же правдивым, как они», – откровенно заявила Уинфри.

Журналистка рассказала, что до интервью она не встречалась лично с внуком Елизаветы II и его супругой, а лишь переписывалась, оговаривая детали подготовки. Участники интервью хотели, чтобы беседа была максимально честной и не наигранной. Запись шла три часа двадцать минут.

По словам Опры, она не готова была услышать о расизме в Букингемском дворце и заявление Меган Маркл ее шокировало. Однако, чтобы не создавать спойлеров телеведущая запретила своей команде хоть кому-то рассказывать об интервью до его официального релиза.

Команда журналистки тщательно монтировала материал, чтобы рекламный ролик для видеосервисов и телевидения не выдавал ответы, которые дали члены королевской семьи.

Несмотря на то что интервью появилось в Сети уже почти два месяца назад, оно до сих пор влияет на общественность и членов королевской семьи. Королевский эксперт Анна Пастернак уверена, что своими высказываниями принц Гарри и Меган Маркл могут помешать принцу Чарльзу стать королем.