Климкин предложил Вашингтону разместить часть войск США из Афганистана на Украине

Киев, 24 апреля. Киеву необходимо попросить у Вашингтона разместить часть ВС США, которые выводят из Афганистана, на территории Украины, заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Климкин уверен, что американские войска на Украине встретят с цветами. Однако подавать это все необходимо обязательно под видом военных учений. Он подчеркнул, что сейчас идеальный момент, чтобы просить Белый дом.

«Давайте говорить с американцами, чтобы какие-то подразделения, конечно, под соусом тренировок, все такое, например, американский батальон в Мариуполе будет тренировать наших морпехов. Что-то в Одессе сделаем, и будем еще встречать американцев с цветами», — сообщил экс-министр.

Климкин считает, что встреча американских солдат с цветами будет хорошим ответом на происки «соседа».

Ранее сообщалось, что Климкин посоветовал Киеву не расслабляться после послания Путина, в ходе которого президент РФ сообщил, что Россия хочет поддерживать добрые отношения со всеми странами, но если они будут воспринимать эти намерения как слабость, тогда ответ Кремля будет «ассиметричным и жестким». Климкин рассчитывает, что Украина будет готова к ответным мерам, а Запад обязательно придет ей на помощь.