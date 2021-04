Фрукты с «сюрпризом»: как наркотрафик добивает умирающую экономику Ливана

Саудовская Аравия ввела запрет на ввоз овощей и фруктов с территории Ливана в рамках борьбы с наркотрафиком. По словам официальных лиц государства, Бейрут не предпринял никаких мер по пресечению контрабанды запрещенных веществ.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в подоплеке введенного ограничения, а также в той роли, которую играет Ливан на мировом рынке наркотиков.

Вынужденный запрет

Постановление Саудовской Аравии вступает в силу 25 апреля в 9:00 по местному времени. Его действие продлится до тех пор, пока ливанские власти не предоставят «достаточные и надежные» гарантии того, что будут приняты меры для ликвидации систематической контрабанды наркотических веществ.

«Ливанские продукты используются для контрабанды наркотиков на территорию королевства либо через грузы, предназначенные для саудовских рынков, либо через те, которые проходят транзитом в соседние страны», — говорится в официальном сообщении.

В саудовском МИД добавили, что королевство будет тщательно проверять партии других товаров, поступающих из республики, и рассмотрит вопрос о необходимости принятия аналогичных мер в отношении них.

Запрет был введен после того, как 23 апреля таможенники города Джидда обнаружили 5,38 млн таблеток каптагона в партии гранатов.

#Lebanesedrugfruits#Lebanesedrugfruits



Saudi Arabia bans Lebanon's fruits because they are sent to the kingdom full of drugs ???????????? pic.twitter.com/HiSldahJrW — رداد المسيلي (@Raddad99) April 24, 2021

Министерство иностранных дел Ливана заявило, что ему известно о новом запрете. Он был охарактеризован Бейрутом как «наносящий ущерб ливанской экономике, ливанским фермерам и репутации Ливана». Власти уже выдвинули предложение об усилении проверок и досмотров грузов, покидающих страну.

При этом один из чиновников на условиях анонимности сделал предположение о политической природе запрета.

«Экспорт ливанских овощей и фруктов в страны Персидского залива и особенно в королевство был одним из немногих «ворот», которые все еще открыты для ввоза долларов в страну. Закрытие этой линии усиливает экономическое давление на Ливан», — сообщил он.

По официальным данным, поток овощей и фруктов из Ливана в Саудовскую Аравию составляет 24 миллиона долларов ежегодно.

Центр паутины

По мнению американских и европейских агентств по борьбе с наркотиками, главным «генератором» ливанского наркотрафика является шиитская группировка «Хезболла».

Прежде всего, в подконтрольных организации районах открыто выращивается каннабис, что позволило Ливану стать одним из главных производителей гашиша. Ранее Израиль открыто обвинил «Хезболлу» в поставках данного наркотика на свою территорию.

IDF troops & @israelpolice arrested suspects who were spotted smuggling bags including 2 kg of drugs and firearms from Lebanon into Israel yesterday.



Weapons smuggled from Lebanon into Israel have been used in the past for terror attacks inside Israel b… pic.twitter.com/DCySB5ipe4 — News 972 (@TheNewsAlerts) April 1, 2021

Однако главной «товарной позицией» является амфетаминовый психостимулятор каптагон, вывозимый за рубеж тоннами. Так, например, в июне 2020 года в Италии была вскрыта партия из 84 миллионов таблеток этого препарата стоимостью 1,1 миллиарда долларов.

После этого и других менее масштабных случаев Европол заключил, что «Хезболла» усиливает свою деятельность по незаконному обороту наркотических веществ. Причем сфера интересов шиитской группировки простирается далеко за пределы Европы и Ближнего Востока.

Joe Biden is in big trouble after his ties to illegal drug cartels were exposed https://t.co/4I0dVnTole via @Right News Wire This is simply disgraceful , & shameful, Obama allowed Hezbollah to sell cocaine in the USA — Anna (@bananna1915) March 24, 2021

В 2011 году Управление по борьбе с наркотиками США определило члена организации Аймана Джуму как ключевого фигуранта в деле о доставке примерно 85 тонн кокаина в США и отмывании более 850 миллионов долларов через различные подставные компании, включая «Ливанский канадский банк». Запутанная сеть Джумы простиралась от Панамы и Колумбии через Западную Африку до Ливана.

Обширная наркосеть опирается на ливанских мигрантов, чьи общины распределены по всему миру. Так, важными транзитными точками на пути в США являются Аргентина, Парагвай, Бразилия, Венесуэла.

Для «отмывания» незаконных доходов «Хезболла» использует туристические объекты, недвижимость, строительный бизнес. Эти объекты, как утверждается, находятся в ведении Абдаллы Сафиеддина — двоюродного брата Хасана Насраллы (лидера группировки), а также Адхама Хусейна Табаджи — официального представителя организации.

Также существует информация о производстве опиатов и алкалоидов на территории Ливана. Вырученные средства «Хезболла», по утверждениям СМИ, использует для самообеспечения. Подобное стало возможным из-за слабости официального Бейрута, не обладающего возможностью и волей к пресечению подобной деятельности (а равно — к силовому противостоянию с шиитской группировкой).

Однако было бы неправильным считать «Хезболлу» единственным или даже главным «наркоторговцем» Ближнего Востока. Ее истинное место в мировом наркотрафике сложно определить из-за неизвестности объема ее нелегальных доходов.

Отчаяние и беспросветность

Помимо выдающегося наркотрафика Ливан может «похвастаться» волной наркомании, захлестнувшей его собственное население. Американский университет Бейрута (АУБ) констатирует существенный рост потребления наркотических веществ в стране.

По словам представителя неправительственной лечебной организации Oum El Nour Лины Кури, к вспышке наркомании привели политический кризис, массовая безработица, обнуление банковских сбережений населения, пандемия COVID-19, посттравматическое стрессовое расстройство после взрыва в порту Бейрута, общее отсутствие социальной справедливости.

«Начиная с 2020 года, особенно на фоне эпидемии и взрыва, наблюдается значительный рост спроса на услуги по лечению психического здоровья и наркотической зависимости. <…> Все больше людей курят, пьют или принимают нелегальные и легальные наркотики. Вещества стали механизмом преодоления, способом забыться», — заявила Татьяна Слейман, исполнительный директор реабилитационной компании Skoun.

Женщина добавила, что психоактивные вещества применяются населением Ливана для обезболивания, контроля тревоги и в качестве снотворного. Такой вывод был сделан на основе исследования АУБ, показавшего, что наркомания затронула все слои населения вне зависимости от социально-экономического положения. При этом большинство респондентов признались, что начали употреблять наркотики в течение последнего года.

В настоящий момент среди горожан наблюдается рост популярности метамфетамина из-за его относительной дешевизны. В то же время в сельской местности и в лагерях беженцев широкое распространение получил галлюциногенный шалфей предсказателей. Кроме того, активно употребляются лекарства: новокаин, кетамин, ксанакс, лексотанил и другие.

При этом большинство данных медикаментов не производится в Ливане, а импортируется, что быстро привело к поднятию цен на них. В качестве дешевой альтернативы в стране распространилось самогоноварение и курение продуктов из каннабиса.

«Как и гашиш, алкоголь местного производства остается относительно дешевым, что делает его, возможно, самым доступным веществом в Ливане. Сейчас все больше и больше беднейших жителей страны делают домашний алкоголь, который может быть опасен», — сообщил Харуш.

Рост цен на наркотики при продолжающемся обеднении населения уже привел к росту преступности. Особую популярность получили кражи и грабежи.

Безусловно, COVID-19 усугубил ситуацию. Существующие исследования показывают, что уровень потребления наркотиков на фоне пандемии вырос во всем мире. При этом расстройства, получаемые зависимыми людьми, делают их более уязвимыми перед вирусом.

Взгляд из Эр-Рияда

Наркотрафик из Ливана сам по себе является достаточной причиной для разрыва некоторых торговых цепочек с этой страной. Новому запрету Эр-Рияда предшествовали многократные эпизоды обнаружения контрабанды наркотиков, так что мотивацию Саудовской Аравии можно назвать понятной, а реакцию — ожидаемой. Сам Ливан является наглядным примером последствий широкого распространения наркотиков среди населения.

Побочным эффектом можно считать удар по «Хезболле» — средиземноморскому инструменту Ирана, с которым королевство находится в сложных отношениях. Данную цель нельзя рассматривать как основную, так как Саудовская Аравия — лишь один из потребителей наркотиков, и сокращение потока психоактивных веществ в нее не способно всерьез пошатнуть состояние шиитской группировки.

Что же касается самого Ливана, то введенный запрет является очередным ударом по его экономике, так как урезается и без того небольшой поток валюты в страну. В целом это может оказать лишь негативное влияние на внутреннюю ситуацию в Ливане, став очередной «соломинкой», брошенной на спину надорвавшемуся «верблюду».