Вдова актера Альберта Филозова запретила устанавливать памятник на его могиле

Москва, 24 апреля. Третья жена актера Альберта Филозова Наталья Стоцкая не разрешает устанавливать памятник на его могиле даже через пять лет после смерти мужа.

Филозов скончался 11 апреля 2016 года после безуспешной борьбы с онкологическим заболеванием. До сих пор на его могиле на Ваганьковском кладбище установлен лишь скромный крест с табличкой.

Как рассказал худрук «Школы современной пьесы», в которой играл Филозов, Иосиф Райхельгауз, памятник аристу давно готов, и театр согласен установить его за свой счет. Однако вдова актера запрещает это делать. Райхельгауз даже назвал Стоцкую психически нездоровой в связи с этой ситуацией.

Сотрудники Ваганьковского кладбища называют могилу Филозова сиротской. Как отметила вдова режиссера Ролана Быкова, актриса Елена Санаева, на место последнего пристанища артиста без слез не взглянешь.

«Он загнал себя. Он все все делал для своей семьи, для своих девочек (супруги и двоих дочерей. — Прим. ФАН). Умер на постели бывшей жены, которая ушла к родственникам и уступила ему постель, чтобы он умер. Его не захотели принять дома», — рассказала она в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам Санаевой, когда болезнь Филозова достигла последней стадии, Стоцкая звонила в театр и просила, чтобы он не приезжал домой. В итоге артист скончался на руках сына от предыдущего брака. При этом старшая дочь Филозова Анастасия уверяет, что отец решил уехать в больницу, чтобы семья не видела его в тяжелом состоянии.

После смерти актера его вдове и дочерям достались трехкомнатная квартира в Москве и Подмосковная дача. В годовщину смерти мужа Стоцкая пришла на его могилу и заверила, что установка памятника готовится.

СМИ ранее писали, что жена Филозова сама выставила умирающего мужа за дверь и отправила к сыну от предыдущего брака. Стоцкая говорила, что не вынесет испытания в виде тяжелой болезни супруга.