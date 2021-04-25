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Маркетолог предрек глубокий кризис монаршей семье Великобритании

Общество
Маркетолог предрек глубокий кризис монаршей семье Великобритании
Global Look Press  /  Albert Nieboer/RoyalPress

Главный претендент на королевский трон, принц Чарльз, не подходит на эту роль с точки зрения маркетинга. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал опасения англичан по поводу того, что британская монархия перестанет существовать в привычном понимании после смерти королевы Елизаветы II. По его словам, повод для беспокойства действительно есть.

«Королева действительно очень долго с нами. К ней все привыкли. Когда речь идет об английской монархии, в сознании всплывает именно ее лицо. Однако она живой человек и когда-нибудь уйдет, как и мы все. Это, безусловно, вызовет глубокий кризис в британской монархии», — сообщил специалист.

Маркетолог предрек глубокий кризис монаршей семье Великобритании
wikipedia.org  / Dan Marsh / CC BY-SA 2.0

Николай Григорьев отметил, что в настоящее время среди жителей Туманного Альбиона активно обсуждается сын королевы, принц Чарльз. Якобы он не станет наследником престола, и власть перейдет к следующему претенденту — герцогу Кембриджийскому Уильяму.

«Что же касается Чарльза, он слишком долго ждал и стал, так сказать, недослучившимся королем. С точки зрения политического брендинга репозиционировать его фигуру будет очень непросто. Он — человек не XXI века, а совсем другой эпохи. Если говорить о лидере, который, скажем так, духовно возглавит нацию, то сформировать такой имидж для него будет чрезвычайно трудно. С маркетинговой точки зрения — неправильно, если в будущее Британию поведет человек из сундука с нафталином. А вот Уильям отлично подходит на роль нового главы», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог предрек глубокий кризис монаршей семье Великобритании
newsstand.co.uk  / 

В завершение он добавил, что окончательное решение будет принято, как это часто бывает, в закулисье большой политики.

«Конечно, очень важны традиции, законодательство о престолонаследии. Затрудняюсь сказать, будут ли вмешиваться в эти вещи. Это решат на высшем уровне элит Британии. В него будут вовлечены все ключевые игроки от политики, экономики и старой аристократии. Свое слово будут иметь и представители так называемых цифровых элит, ведь во многом от них зависит популярность любого из будущих преемников», — подытожил Николай Григорьев.

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